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«Приношение Дягилеву. Избранное». Гала-представление звезд балета!
Билеты от 3000₽
Киноафиша «Приношение Дягилеву. Избранное». Гала-представление звезд балета!

«Приношение Дягилеву. Избранное». Гала-представление звезд балета!

6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте/спектакле

Гала-вечер «Приношение Дягилеву. Избранное»

Приглашаем вас на незабываемый гала-вечер с участием мировых звезд балета! На сцене выступят такие таланты, как Рената Шакирова, Дарья Канделаки, Олег Габышева, Семен Чудин и Алексей Путинцев. Программа «Приношение Дягилеву. Избранное» обещает стать настоящим праздником для любителей классического балета.

Знаковые номера из «Русских сезонов»

Зрителей ждёт встреча с лучшими экстравагантными номерами «Русских сезонов» Дягилева, включая:

  • «Шехеразада»
  • «Жар-птица»
  • «Видение Розы»
  • «Шопениана»

Эти шедевры классики будут представлены в исполнении выдающихся танцовщиков современности и артистов лучших музыкальных театров России.

Ведущие вечера и художественное оформление

Гала-вечер будут вести знаменитые артисты Светлана Иванова и Илья Лыков. Вдохновителем проекта и автором декораций стал известный художник, продюсер театра и кино, заслуженный деятель искусств России Павел Каплевич.

Наследие Сергея Дягилева

Сергей Дягилев — это не просто имя. Он стал символом изменений в мире искусства. Его влияние на русский балет невозможно переоценить. Как говорил о нем французский художник Анри Матисс: «Невозможно понять, что он за человек, он очаровывает и сводит с ума одновременно». Дягилев открыл миру величие русского искусства и представил таких гениев, как Анна Павлова и Вацлав Нижинский.

Не упустите шанс!

Не пропустите уникальный вечер в компании звезд мирового балета! Спектакль состоит из двух отделений по 45 минут и подходит для зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 сентября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 3000 ₽

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