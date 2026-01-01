Приношение Баху: камерные ансамбли Уральской специальной музыкальной школы

На сцене театра вас ждет уникальное музыкальное событие — концерт, посвященный наследию И.С. Баха и его современников. Исполнители из Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) порадуют зрителей своими талантом и мастерством.

В программе — музыка Баха и его современников

В ходе концерта вы услышите переложения великих произведений, которые будет исполнять коллектив юных музыкантов под руководством Эльвиры Архангельской. Именно такие мероприятия помогают сохранить и приумножить классическое наследие, формируя новые поколения исполнителей.

Мастера своего дела

Иоганн Себастьян Бах оставил после себя невероятное количество произведений — более 1000 композиций, о которых сегодня помнят и учатся у них. Концерт, который пройдет в рамках Bach-fest, станет отличной возможностью познакомиться с будущими звездами, которые продолжат музыкальные традиции этого великого композитора.

Не упустите шанс насладиться выдающейся музыкой и поддержать юных исполнителей, которые делают первые шаги на пути к сценическому мастерству!