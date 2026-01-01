Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Приношение Баху
Киноафиша Приношение Баху

Приношение Баху

0+
Возраст 0+

О концерте

Приношение Баху: камерные ансамбли Уральской специальной музыкальной школы

На сцене театра вас ждет уникальное музыкальное событие — концерт, посвященный наследию И.С. Баха и его современников. Исполнители из Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) порадуют зрителей своими талантом и мастерством.

В программе — музыка Баха и его современников

В ходе концерта вы услышите переложения великих произведений, которые будет исполнять коллектив юных музыкантов под руководством Эльвиры Архангельской. Именно такие мероприятия помогают сохранить и приумножить классическое наследие, формируя новые поколения исполнителей.

Мастера своего дела

Иоганн Себастьян Бах оставил после себя невероятное количество произведений — более 1000 композиций, о которых сегодня помнят и учатся у них. Концерт, который пройдет в рамках Bach-fest, станет отличной возможностью познакомиться с будущими звездами, которые продолжат музыкальные традиции этого великого композитора.

Не упустите шанс насладиться выдающейся музыкой и поддержать юных исполнителей, которые делают первые шаги на пути к сценическому мастерству!

Купить билет на концерт Приношение Баху

Помощь с билетами
В других городах
Март
24 марта вторник
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 300 ₽

В ближайшие дни

Мандариновое настроение
6+
Классическая музыка
Мандариновое настроение
17 января в 14:30 Свердловская детская филармония
Билеты
Stand Up. Девочки на опыте
18+
Юмор
Stand Up. Девочки на опыте
8 марта в 20:30 Pravda Bar
от 1200 ₽
Хор Турецкого: Вам, любимые!
12+
Эстрада
Хор Турецкого: Вам, любимые!
8 марта в 19:00 Космос
от 2200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше