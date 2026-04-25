Принесенные ветром
16+
О спектакле

Ощущение перемен: спектакль «Принесенные ветром»

Малый зал Центра современного искусства имени Сергея Курёхина приглашает вас на спектакль, который заставит задуматься о жизни и ее сложностях. «Принесенные ветром» — это история о четырех совершенно разных людях, которые оказались в одной квартире на 23-м этаже. Обстоятельства вынуждают их остановиться и переосмыслить свои внутренние конфликты и переживания.

Когда мир навалился на вас, и кажется, что единственный выход — это окно, именно в этот момент открывается возможность изменения. Спектакль затрагивает важные темы одиночества, любви, ненависти и борьбы с внутренними страхами. Каждого героя ждет непростой разговор с самим собой и окружающими.

«Принесенные ветром» приглашают вас сопереживать и размышлять о трудностях, с которыми сталкиваются многие из нас. Подготовьтесь к эмоционально насыщенному действию, которое оставит яркий след и заставит осознать свой жизненный путь.

Июнь
25 июня четверг
20:00
Центр современного искусства им. Сергея Курехина Санкт-Петербург, Средний просп. В.О., 93

