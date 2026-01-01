Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Princesse Angine
Билеты от 2000₽
Киноафиша Princesse Angine

Princesse Angine

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте

Концерты Princesse Angine в Москве и Петербурге

Инди-коллектив Princesse Angine готов удивить своих поклонников в марте. Музыканты проведут два особенных концерта в столицах России — Москве и Петербурге. Это отличная возможность насладиться зажигательной атмосферой и любимыми хитами группы.

Тёплая программа

Зрителей ожидает светлая и дружелюбная программа, в которую вошли лучшие песни из всех альбомов коллектива. Особое внимание будет уделено премьере новых треков с их свежего EP.

Лимитированный винил

Для настоящих коллекционеров и преданных поклонников будет доступен эксклюзивный тираж винила третьего альбома «Никому не нужны твои жертвы». Это уникальная возможность заполучить настоящую музыкальную редкость.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться живым исполнением любимых мелодий!

Купить билет на концерт Princesse Angine

Помощь с билетами
Март
18 марта среда
20:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 2000 ₽
В других городах
Март
15 марта воскресенье
20:00
Factory 3 Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Порт Севкабель»
от 1700 ₽

В ближайшие дни

Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
12 апреля в 21:30 Standup Café
от 500 ₽
Евгений Петросян. И в шутку, и всерьез
12+
Юмор
Евгений Петросян. И в шутку, и всерьез
1 апреля в 19:00 Москонцерт-холл
от 600 ₽
Золотые хиты 80–90
16+
Поп
Золотые хиты 80–90
3 апреля в 19:00 Причал Национальный центр «Россия» (Сити-Экспоцентр)
от 4000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше