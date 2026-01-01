Концерты Princesse Angine в Москве и Петербурге

Инди-коллектив Princesse Angine готов удивить своих поклонников в марте. Музыканты проведут два особенных концерта в столицах России — Москве и Петербурге. Это отличная возможность насладиться зажигательной атмосферой и любимыми хитами группы.

Тёплая программа

Зрителей ожидает светлая и дружелюбная программа, в которую вошли лучшие песни из всех альбомов коллектива. Особое внимание будет уделено премьере новых треков с их свежего EP.

Лимитированный винил

Для настоящих коллекционеров и преданных поклонников будет доступен эксклюзивный тираж винила третьего альбома «Никому не нужны твои жертвы». Это уникальная возможность заполучить настоящую музыкальную редкость.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться живым исполнением любимых мелодий!