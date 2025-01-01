Princesse Angine. Концерт у моря

Princesse Angine у моря: концерт в Санкт-Петербурге!

24 июля аутентичный русско-австрийский инди-коллектив Princesse Angine выступит на «Сцене у Моря» — открытой площадке в пространстве «Севкабель Порт». Это будет незабываемый вечер с настоящим питерским колоритом и романтикой: чайки, ласковое закатное солнце, лёгкий бриз с Финского залива и море улыбок.

В программу концерта вошли самые любимые и тёплые песни в идеально летнем трек-листе: от мелодичной лирики до зажигательных танцевальных аранжировок. Приходите ловить неповторимую атмосферу этого вечера — такого же уютного и волшебного, как сам летний Петербург.

О проекте Princesse Angine

Princesse Angine — это проект Ксении Островской (Петербург/Вена), который сочетает русскоязычную поэзию с электроникой и инди-роком. Коллектив уже успел зарекомендовать себя на таких фестивалях, как «Нашествие» и Moscow Music Week. Их треки в Яндекс.Музыке были прослушаны более 20 000 раз, а клипы собрали более 500 000 просмотров.

Важно знать

Уважаемые зрители! В случае пасмурной погоды и/или небольшого дождя концерт состоится. Однако при более неблагоприятных погодных условиях он может быть отменен, а билеты перенесены на следующую дату.

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Для всех вопросов пишите на почту: fromheartevent@gmail.com.