Принцесса Осень
Киноафиша Принцесса Осень

Спектакль Принцесса Осень

Постановка
Волгоградский ТЮЗ 6+
Продолжительность 1 час 30 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Фантастическая сказка «Принцесса Осень»

Спектакль «Принцесса Осень» поставлен заслуженным артистом РФ Андреем Селивёрстовым по пьесе известного драматурга Виктора Ольшанского. Это необычная интерпретация давней истории о Короле и Колдунье, обиженной на него.

Загадочные принцессы

В спектакле можно встретить четыре принцессы, которые по очереди могут видеть своих родителей, но никогда не могут встретиться друг с другом. Зима, Весна, Лето, Осень — каждая из них олицетворяет свой уникальный характер и переживания.

Приключения Принца

Главный герой — Принц, младший среди братьев, оказывается в непростой ситуации. У него нет надежд на наследство, но именно он может помочь завершить сказку счастливым финалом. Его путешествие наполнено удивительными приключениями и чудесными превращениями, которые будут интересны как детям, так и взрослым.

Творческая команда

Спектакль создан при участии художника Людмилы Тереховой и композитора Андрея Шишлянникова. Их творения добавляют зрелищности и музыкальности, что делает спектакль еще более привлекательным для зрителей.

Поучительная история о любви

«Принцесса Осень» — это остроумный и веселый рассказ о любви, которая преодолевает все преграды. Спектакль обещает увлечь зрителей своей яркой и насыщенной атмосферой.

Не упустите возможность насладиться этой волшебной историей о любви и приключениях на театральной сцене!

Расписание

Волгоград, 26 октября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
11:00 от 600 ₽
Волгоград, 3 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
15:00 от 600 ₽
Волгоград, 15 ноября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
11:00 от 600 ₽

