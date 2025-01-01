Фантастическая сказка «Принцесса Осень»

Спектакль «Принцесса Осень» поставлен заслуженным артистом РФ Андреем Селивёрстовым по пьесе известного драматурга Виктора Ольшанского. Это необычная интерпретация давней истории о Короле и Колдунье, обиженной на него.

Загадочные принцессы

В спектакле можно встретить четыре принцессы, которые по очереди могут видеть своих родителей, но никогда не могут встретиться друг с другом. Зима, Весна, Лето, Осень — каждая из них олицетворяет свой уникальный характер и переживания.

Приключения Принца

Главный герой — Принц, младший среди братьев, оказывается в непростой ситуации. У него нет надежд на наследство, но именно он может помочь завершить сказку счастливым финалом. Его путешествие наполнено удивительными приключениями и чудесными превращениями, которые будут интересны как детям, так и взрослым.

Творческая команда

Спектакль создан при участии художника Людмилы Тереховой и композитора Андрея Шишлянникова. Их творения добавляют зрелищности и музыкальности, что делает спектакль еще более привлекательным для зрителей.

Поучительная история о любви

«Принцесса Осень» — это остроумный и веселый рассказ о любви, которая преодолевает все преграды. Спектакль обещает увлечь зрителей своей яркой и насыщенной атмосферой.

Не упустите возможность насладиться этой волшебной историей о любви и приключениях на театральной сцене!