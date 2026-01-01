Кукольный спектакль по сказке Андерсена

Завораживающая история о настоящей принцессе, написанная великим Гансом Христианом Андерсеном, обретает новые краски в постановке кукольного спектакля "Принцесса на горошине". В этой интерпретации зрители станут свидетелями волшебного мира, в котором законы жанра и времени переплетаются в увлекательном сюжете.

Оригинальные декорации и куклы

В спектакле используются куклы с высокими старомодными париками, а также уникальные игрушки с европейских блошиных рынков. Декорации включают в себя старинные вещи, собранные художницей Еленой Трещинской в различных странах. Все действие проходит в плетеном дворце, подчеркивая атмосферу сказки и придавая ей особую таинственность.

Уникальная постановка от Елены Трещинской

Елена Трещинская, одновременно актриса, режиссер и кукольный мастер, сама создала сценарий и куклы-персонажи. В её моноспектаклях все продумано до мелочей: от мебели и посуды до кукольной библиотеки сказок. Расчетливость, высокомерие и глупость образуют контраст с теми страстями, которые здесь преобладают, — любовью и добротой.

Сюрпризы для зрителей

Зрителей ждут не только захватывающие интриги, но и неожиданные элементы: старинные чемоданы, корзины с розами, высокие пудреные парики, а также кукольная собачка и её косточка. Каждое представление становится настоящим праздником для всей семьи, объединяя зрителей в живом взаимодействии со сказкой.

Не упустите возможность увидеть кукольное волшебство и насладиться историей, которая заставляет задуматься о настоящих ценностях в жизни!