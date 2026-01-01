Спектакль Принцесса на горошине

Оповещения от Киноафиши
Принцесса на горошине
Постановка
Новый театр Сочи 6+
Возраст 6+

О спектакле

Постановка по сказкам Андерсена "Принцесса на горошине" в Новом театре Сочи

Новый театр Сочи вновь порадует зрителей захватывающим спектаклем, основанным на сказках Ганса Христиана Андерсена. В центре сюжета — история о Принце, которому пора жениться. Сказка «Принцесса на горошине» становится основой для приключений, полных романтики и неожиданных поворотов.

Королева, понимая, что ее сын уже не ребенок, отправляет принца в далекие страны в поисках истинной любви. На его пути встанут три очень разные принцессы, каждая из которых готова предложить свои условия. Одна из них торгует поцелуями за подарки, другая устраивает строгие требования к своим ухажерам, а третья предпочитает забавы с троллем.

Настоящая любовь не обойдется без испытаний. Принцу будет необходимо ответить на загадки принцессы, причем ситуация усложняется угрозой, нависшей над ним в виде меча. Неожиданные повороты и захватывающие события обещают сделать спектакль интересным как для взрослых, так и для юных зрителей.

Это приключение о выборе, любви и смелости завоюет сердца всех, кто любит классические сказки и театральные постановки с юмором и неожиданными решениями. Приходите насладиться волшебством театра и познакомиться с новыми сторонами любимых сказок!

Март
7 марта суббота
12:00
Новый театр Сочи Сочи, Орджоникидзе, 5
от 1200 ₽

В ближайшие дни

12+
11 апреля в 19:00 Зимний театр
от 1700 ₽
18+
5 марта в 19:00 Зимний театр
Билеты
12+
31 июля в 19:30 Зимний театр
от 1700 ₽
