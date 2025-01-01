Меню
Принцесса на горошине
Спектакль Принцесса на горошине

Спектакль Принцесса на горошине

Постановка
Детский театр эстрады 6+
Возраст 6+
О спектакле

Спектакль по сказке Г.Х. Андерсена «Принцесса на горошине» в Детском театре эстрады

В Детском театре эстрады порадует своих зрителей спектакль, основанный на знаменитой сказке Г.Х. Андерсена «Принцесса на горошине». В этой истории принц ищет настоящую принцессу, чтобы жениться на ней, и сталкивается с вопросами о подлинности чувств и искренности.

О чем спектакль?

Сюжет начинается с известной строчки: «Жил-был принц, он хотел взять себе в жены принцессу, да только настоящую принцессу». На протяжении представления зрители вместе с героями изучат, как отличить искренность от лицемерия и правду от лжи. Спектакль наполнен философскими размышлениями о том, что бывает за пределами внешнего блеска и каковы настоящие чувства.

Кого ждет это представление?

Спектакль будет интересен не только детям, но и взрослым, любящим сказки Андерсена. Он заставит задуматься о важности искренности и понимания, подтверждая, что настоящие чувства не подвластны моде и времени.

Не упустите возможность увидеть это увлекательное представление, которое подарит зрителям как удовольствие от театра, так и пищу для размышлений!

Купить билет на спектакль Принцесса на горошине

Январь
9 января пятница
12:00
Детский театр эстрады Москва, Бауманская, 32, стр. 1
Фотографии

Принцесса на горошине Принцесса на горошине Принцесса на горошине Принцесса на горошине Принцесса на горошине

