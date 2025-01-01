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Принцесса на горошине
Киноафиша Принцесса на горошине

Спектакль Принцесса на горошине

Постановка
Дагестанский театр кукол 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Сказочная история о настоящем благородстве на сцене Дагестанского кукольного театра

«Принцесса на горошине» — одно из первых произведений Г.-Х. Андерсена, которое бросает вызов традиционным представлениям о знатном происхождении. В этой сказке автор показывает, что истинное благородство не даётся от рождения, а формируется через поступки и характер.

Спектакль учит зрителей доверять людям и не судить по первому впечатлению. Маленькие зрители смогут увидеть своих любимых героев и сказочных персонажей в новой интерпретации, которая подарит им незабываемые впечатления.

Сказочное новогоднее представление

По завершении спектакля в большом фойе Театра у торжественно украшенной Елки развернется сказочное новогоднее представление «Приключения Зеленого дракона». Это событие станет прекрасным дополнением к волшебной атмосфере праздника и порадует как детей, так и взрослых.

Не упустите возможность погрузиться в мир сказки и волшебства вместе с «Принцессой на горошине» и «Приключениями Зеленого дракона». Билеты уже в продаже!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Махачкала, 20 декабря
Дагестанский театр кукол Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
11:00 от 350 ₽

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