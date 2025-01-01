Спектакль Принцесса на горошине

Сказочная история о настоящем благородстве на сцене Дагестанского кукольного театра

«Принцесса на горошине» — одно из первых произведений Г.-Х. Андерсена, которое бросает вызов традиционным представлениям о знатном происхождении. В этой сказке автор показывает, что истинное благородство не даётся от рождения, а формируется через поступки и характер.

Спектакль учит зрителей доверять людям и не судить по первому впечатлению. Маленькие зрители смогут увидеть своих любимых героев и сказочных персонажей в новой интерпретации, которая подарит им незабываемые впечатления.

Сказочное новогоднее представление

По завершении спектакля в большом фойе Театра у торжественно украшенной Елки развернется сказочное новогоднее представление «Приключения Зеленого дракона». Это событие станет прекрасным дополнением к волшебной атмосфере праздника и порадует как детей, так и взрослых.

Не упустите возможность погрузиться в мир сказки и волшебства вместе с «Принцессой на горошине» и «Приключениями Зеленого дракона». Билеты уже в продаже!