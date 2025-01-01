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Принцесса на горошине. Музыкальная сказка
Билеты от 1000₽
Киноафиша Принцесса на горошине. Музыкальная сказка

Принцесса на горошине. Музыкальная сказка

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Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт-сказка «Принцесса на горошине»

Классика доступна каждому! 23 октября в соборе на Малой Грузинской пройдет незабываемый концерт-сказка «Принцесса на горошине», который погрузит зрителей в мир волшебства и музыки. Это событие идеально как для детей, так и для взрослых, не требуя предварительной подготовки для восприятия.

Музыкальная программа

В рамках концерта будут исполнены классические произведения, которые гармонично дополнят рассказываемую историю. В программу вошли легкие и запоминающиеся музыкальные пьесы, такие как:

  • «Шутка» И. С. Баха
  • «Турецкий марш» В. А. Моцарта
  • «Сурок» Л. Бетховена

Исполнители на этом концерте — настоящие мастера своего дела:

  • Анна Учайкина (орган)
  • Наталия Калиничева (скрипка)
  • Михаил Калиничев (виолончель)
  • Ингеборга Любомирская (художественное слово)
  • Лидия Миллер (песочная анимация)

Визуальное оформление

Зрителей ждет не только музыка, но и визуальное великолепие. Художник песочной анимации создаст живую картину, которая поможет вспомнить образы героев сказки Ганса Христиана Андерсена. Этот элемент сделает концерт еще более увлекательным и запоминающимся.

Классика для всех

Классическая музыка — это не только ноты и ритмы, но и целый мир эмоций и чувств. «Принцесса на горошине» подарит зрителям возможность насладиться шедеврами великих композиторов, таких как Г. Ф. Гендель, Л. Боккерини, А. Марчелло, И. Пахельбель, Л. Бетховен и Ф. Шуберт. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу настоящего искусства!

Ждем вас на концерте-сказке, который объединит музыку и сказку в одном захватывающем действии!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 октября
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13
15:00 от 1000 ₽

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