Принцесса на горошине. Музыкальная сказка

Концерт-сказка «Принцесса на горошине»

Классика доступна каждому! 23 октября в соборе на Малой Грузинской пройдет незабываемый концерт-сказка «Принцесса на горошине», который погрузит зрителей в мир волшебства и музыки. Это событие идеально как для детей, так и для взрослых, не требуя предварительной подготовки для восприятия.

Музыкальная программа

В рамках концерта будут исполнены классические произведения, которые гармонично дополнят рассказываемую историю. В программу вошли легкие и запоминающиеся музыкальные пьесы, такие как:

«Шутка» И. С. Баха

«Турецкий марш» В. А. Моцарта

«Сурок» Л. Бетховена

Исполнители на этом концерте — настоящие мастера своего дела:

Анна Учайкина (орган)

Наталия Калиничева (скрипка)

Михаил Калиничев (виолончель)

Ингеборга Любомирская (художественное слово)

Лидия Миллер (песочная анимация)

Визуальное оформление

Зрителей ждет не только музыка, но и визуальное великолепие. Художник песочной анимации создаст живую картину, которая поможет вспомнить образы героев сказки Ганса Христиана Андерсена. Этот элемент сделает концерт еще более увлекательным и запоминающимся.

Классика для всех

Классическая музыка — это не только ноты и ритмы, но и целый мир эмоций и чувств. «Принцесса на горошине» подарит зрителям возможность насладиться шедеврами великих композиторов, таких как Г. Ф. Гендель, Л. Боккерини, А. Марчелло, И. Пахельбель, Л. Бетховен и Ф. Шуберт. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу настоящего искусства!

Ждем вас на концерте-сказке, который объединит музыку и сказку в одном захватывающем действии!