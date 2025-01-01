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Билеты от 1000₽
Киноафиша Принцесса Крапинка

Спектакль Принцесса Крапинка

Постановка
Московский театр кукол. Камерная сцена 0+
Режиссер Павел Акинин
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Принцесса Крапинка»: волшебная история о любви и чудесах

В новом спектакле «Принцесса Крапинка» зрители встретятся с удивительной сказкой о короле и королеве, которые долгое время мечтали о детях. Их желания сбываются благодаря таинственной колдунье, подарившей им волшебное яйцо, из которого появляется очаровательная принцесса.

Тайна, которую нельзя забывать

Однако у колдуньи было одно важное условие: осенью король и королева должны были закрывать окна и двери. Но однажды, по неосторожности, они забывают выполнить это предписание, и вскоре события начинают разворачиваться самым неожиданным образом.

Захватывающие моменты и увлекательные персонажи

Спектакль обещает стать настоящим праздником для всей семьи. Удивительные декорации, яркие костюмы и талантливые исполнители перенесут зрителей в волшебный мир, где добро побеждает зло, а любовь способна творить чудеса.

Интересные факты о спектакле

  • Режиссером выступил известный театральный мастер, который ранее работал над многими популярными постановками.
  • Спектакль включает в себя оригинальные музыкальные номера, созданные специально для этой истории.
  • Премьера состоится в уютном театре, известном своим вниманием к деталям и качеству исполнения.

Не упустите возможность увидеть «Принцессу Крапинку» и погрузиться в мир волшебства и приключений! Подробности о времени и месте представления можно узнать на сайте театра.

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Московский открытый театр кукол Москва, Пестовский пер., 2
11:00 от 1000 ₽

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