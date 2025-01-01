Спектакль Принцесса Крапинка

В новом спектакле «Принцесса Крапинка» зрители встретятся с удивительной сказкой о короле и королеве, которые долгое время мечтали о детях. Их желания сбываются благодаря таинственной колдунье, подарившей им волшебное яйцо, из которого появляется очаровательная принцесса.
Однако у колдуньи было одно важное условие: осенью король и королева должны были закрывать окна и двери. Но однажды, по неосторожности, они забывают выполнить это предписание, и вскоре события начинают разворачиваться самым неожиданным образом.
Спектакль обещает стать настоящим праздником для всей семьи. Удивительные декорации, яркие костюмы и талантливые исполнители перенесут зрителей в волшебный мир, где добро побеждает зло, а любовь способна творить чудеса.
Не упустите возможность увидеть «Принцессу Крапинку» и погрузиться в мир волшебства и приключений! Подробности о времени и месте представления можно узнать на сайте театра.