Спектакль Принцесса и свинопас

Спектакль для детей в 1 действии

Кто не знает веселую и остроумную сказку знаменитого датского писателя о романтичном принце и практичной принцессе? В спектакле театра «Камерная сцена» принц попадает в Свинское королевство, где живут король Свинтус Пятый и его дочь — очень красивая, но такая же глупая принцесса.

Приключения принца

Маленьким зрителям будет весело наблюдать, как принц подшучивает над принцессой, не оценившей его подарки — прекрасную розу и дивного соловья. Она не понимает искусства и живет в королевстве среди свинок, не желая ничего знать о Красоте.

Музыка и танцы

Спектакль наполнен музыкой, танцами и шутками, как и положено в сказках для юных зрителей! Это замечательная возможность для детей погрузиться в мир фантазии и развить свою любовь к театру.

Интересные факты

Сказка «Принцесса и свинопас» была написана известным датским писателем Хансом Кристианом Андерсеном.

Тема контраста между красотой и практичностью часто встречается в его произведениях.

Не упустите шанс посетить этот увлекательный спектакль! Он подарит вам и вашим детям много радости и хорошего настроения.