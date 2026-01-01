Оповещения от Киноафиши
Принцесса и Пьер
Спектакль Принцесса и Пьер

Постановка
Театр Терезы Дуровой 6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль о детях и для детей в Театре Терезы Дуровой

В Театре Терезы Дуровой состоится премьера спектакля «Принцесса и Пьер» режиссёра Татьяны Михайлюк. Эта постановка предназначена для детской аудитории и основана на пьесе Милены Байш. Сюжет разворачивается вокруг двух учеников четвёртого класса: отличницы Катарины и двоечника Пьере.

Случайно запертые в школьном туалете на выходные, герои открывают друг другу свои миры и переживания, раскрывая значимость дружбы и взаимопонимания. Это не просто история о конфликте, а углублённое исследование детской психологии.

Эффектное анимационное оформление

Особенностью спектакля является яркое анимационное оформление сцены. Обычный школьный туалет превращается в фантастическое пространство с элементами космоса, леса и даже киберробота. Такое оформление создаёт уникальную атмосферу и помогает зрителям лучше понять внутренний мир персонажей.

Для кого этот спектакль?

«Принцесса и Пьер» будет интересен всем, кто ценит трогательные истории о детской дружбе и взаимопонимании. В спектакле затрагиваются актуальные темы, близкие не только детям, но и взрослым.

Также стоит отметить, что для детей до 3-х лет вход бесплатный при условии, что они будут сидеть у родителей на коленях.

Фотографии

Принцесса и Пьер Принцесса и Пьер Принцесса и Пьер Принцесса и Пьер Принцесса и Пьер Принцесса и Пьер Принцесса и Пьер
