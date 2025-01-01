Меню
Спектакль «Принц в корзине»: Искренний разговор о родительских ожиданиях

Спектакль «Принц в корзине» вдохновлён реальными историями из жизни режиссёра Владислава Тутака. Его отец был известным спортсменом, а маленький Влад мечтал о театре, оказавшись в тени спортивных достижений папы. В этой постановке зрители увидят, как мечты и ожидания родителей могут создавать напряжение в отношениях с детьми.

Темы, которые волнуют всех

Сюжет спектакля затрагивает важные и актуальные темы, знакомые каждому, кто когда-либо пытался достучаться до своих родителей или детей. Как порой тяжело отпустить детей, когда родительские амбиции и мечты сталкиваются с личными желаниями. Спектакль не даёт готовых ответов на вопрос о том, кто прав, а кто виноват, но предлагает честный и смелый разговор о сложностях семейных отношений.

Формат и возрастной ценз

Длительность спектакля составляет 1 час, и он рекомендован для зрителей старше 12 лет. «Принц в корзине» подходит для семейного просмотра, так как поднимает важные вопросы, которые могут быть актуальны для зрителей разного возраста.

Творческая группа

  • Драматург: Клава Ильина
  • Режиссёр: Владислав Тутак
  • Художник: Марина Завьялова
  • Художник по костюмам: Светлана Тужикова
  • Мультимедиа художник: Егор Лавров
  • Художник по свету: Илья Пашнин
  • Композитор: Дмитрий Мульков
  • Помощник режиссёра: Мария Рубан
  • Исполнительный продюсер: Анастасия Урусова
  • Директор: Наталия Сергеевская

Действующие лица

  • Иван Трус: Король-Отец
  • Любовь Яковлева: Королева-Мать
  • Валерия Ледовских: Сын
  • Даниил Козлов: Принц

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и глубокую историю, которая может стать началом важного разговора в вашей семье.

Режиссер
Владислав Тутак
В ролях
Любовь Яковлева
Валерия Ледовских
Даниил Козлов

Фотографии

