Спектакль «Принц в корзине»: Искренний разговор о родительских ожиданиях

Спектакль «Принц в корзине» вдохновлён реальными историями из жизни режиссёра Владислава Тутака. Его отец был известным спортсменом, а маленький Влад мечтал о театре, оказавшись в тени спортивных достижений папы. В этой постановке зрители увидят, как мечты и ожидания родителей могут создавать напряжение в отношениях с детьми.

Темы, которые волнуют всех

Сюжет спектакля затрагивает важные и актуальные темы, знакомые каждому, кто когда-либо пытался достучаться до своих родителей или детей. Как порой тяжело отпустить детей, когда родительские амбиции и мечты сталкиваются с личными желаниями. Спектакль не даёт готовых ответов на вопрос о том, кто прав, а кто виноват, но предлагает честный и смелый разговор о сложностях семейных отношений.

Формат и возрастной ценз

Длительность спектакля составляет 1 час, и он рекомендован для зрителей старше 12 лет. «Принц в корзине» подходит для семейного просмотра, так как поднимает важные вопросы, которые могут быть актуальны для зрителей разного возраста.

Творческая группа

Драматург: Клава Ильина

Клава Ильина Режиссёр: Владислав Тутак

Владислав Тутак Художник: Марина Завьялова

Марина Завьялова Художник по костюмам: Светлана Тужикова

Светлана Тужикова Мультимедиа художник: Егор Лавров

Егор Лавров Художник по свету: Илья Пашнин

Илья Пашнин Композитор: Дмитрий Мульков

Дмитрий Мульков Помощник режиссёра: Мария Рубан

Мария Рубан Исполнительный продюсер: Анастасия Урусова

Анастасия Урусова Директор: Наталия Сергеевская

Действующие лица

Иван Трус: Король-Отец

Король-Отец Любовь Яковлева: Королева-Мать

Королева-Мать Валерия Ледовских: Сын

Сын Даниил Козлов: Принц

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и глубокую историю, которая может стать началом важного разговора в вашей семье.