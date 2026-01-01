Примадонны
Самарский театр драмы им. Горького 18+
Спектакль «Примадонны» — комедия положений по пьесе Кена Людвига

Самарский академический театр драмы им. М. Горького представляет зрителям комедию положений «Примадонны», основанную на пьесе известного драматурга Кена Людвига. Эта легкая и забавная история заставит вас улыбнуться и подарит много приятных минут.

В центре сюжета — два безработных актера, которые по случайности узнают, что миллионерша из Йорка ищет своих давно потерянных племянников с целью оставить им свое состояние. Прибыв на место исполнения, герои с тревогой обнаруживают, что их разыскивают не племянники, а племянницы. Чтобы заполучить наследство, они решают изменить свою внешность и предстать перед хозяйкой дома в женских образах.

Режиссером спектакля является Максим Кальсин, который успешно перенес на сцену все тонкости и интриги оригинальной пьесы. Спектакль наполнен остроумными репликами, неожиданными поворотами и, конечно же, комическими ситуациями, трудно представить без талантливых актеров. Эта работа станет отличным выбором для любителей театра и легкого юмора.

«Примадонны» — это не просто спектакль. Это возможность насладиться блестящими актерскими работами и зарядиться позитивом. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного представления, которое порадует как старое, так и новое поколение зрителей.

Июнь
7 июня воскресенье
18:00
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 400 ₽
8 июня понедельник
18:30
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 400 ₽

