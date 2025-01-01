Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Примадонны
Киноафиша Примадонны

Спектакль Примадонны

Постановка
Русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац
Продолжительность 2 часа

О спектакле

Примадонны: комедия перевоплощений

Театр им. Н. Сац готовит захватывающий спектакль «Примадонны», созданный в стилистике легендарной голливудской истории «В джазе только девушки». Это не просто комедия, а настоящий спектакль-буффонада, который поражает необычными перевоплощениями и искрометным юмором.

Сюжет

Главные герои, два актера-неудачника Лео и Джек, мечтают о мировой славе и щедрых гонорарах. Однажды в газете они натыкаются на объявление о богатой старушке-миллионерше Флоренс Снайдер, которая ищет пропавших наследников. Сюжет закручивается быстро и непредсказуемо, уводя зрителей в череду забавных ситуаций и экстравагантных приключений.

Перевоплощения и страсти

На сцене актеры поочередно перевоплощаются из мужчин в женщин и обратно, демонстрируя великолепное мастерство. Зрители станут свидетелями настоящих шекспировских страстей, которые не оставят равнодушными никого. В конце концов, герои осознают, что главное в жизни — это любовь.

Не упустите возможность увидеть этот яркий и веселый спектакль, который точно подарит вам массу положительных эмоций и заставит задуматься о настоящих ценностях!

Купить билет на спектакль Примадонны

Помощь с билетами
В других городах
Январь
18 января воскресенье
18:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 3000 ₽
31 января суббота
18:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 3000 ₽

В ближайшие дни

И падал волшебно снег...
Детские елки Детский
И падал волшебно снег...
24 декабря в 12:30 Дворец Школьников
от 2500 ₽
Новогодний переполох
Детский Детские елки Интерактивный
Новогодний переполох
21 декабря в 18:00 Тотальный театр
от 4500 ₽
Щелкунчик
Балет
Щелкунчик
14 декабря в 19:00 Студенческий театр Concordia
от 6000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше