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Примадонны (ПрямоДонны)
Билеты от 1000₽
Киноафиша Примадонны (ПрямоДонны)

Спектакль Примадонны (ПрямоДонны)

Постановка
Театр на Юго-Западе 16+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Комедия-переодевание с элементами магии

Комедия-переодевание никогда не оставляла зрителей равнодушными. Кто не знает фильм «В джазе только девушки» с Мэрилин Монро в главной роли? Два актера, полные энтузиазма и энергии, закручивают вокруг себя вихрь событий.

Многократные преображения и шоу танцев

Это не просто комедия-переодевание — это комедия многократных переодеваний и моментальных преображений, шоу, наполненное танцами и добрым юмором.

Любовь и дружба как сила преодоления

Сам же спектакль, в первую очередь, о любви, сила которой разрушает любые границы и препятствия, о настоящей дружбе, которая способна выдержать любые испытания.

Режиссер
Олег Леушин
В ролях
Людмила Лазарева
Антон Белов
Андрей Кудзин
Денис Нагретдинов
Максим Гигенин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
17:00 от 1000 ₽

Фотографии

Примадонны (ПрямоДонны) Примадонны (ПрямоДонны) Примадонны (ПрямоДонны) Примадонны (ПрямоДонны) Примадонны (ПрямоДонны) Примадонны (ПрямоДонны)

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