Спектакль Примадонны (ПрямоДонны)

Комедия-переодевание с элементами магии

Комедия-переодевание никогда не оставляла зрителей равнодушными. Кто не знает фильм «В джазе только девушки» с Мэрилин Монро в главной роли? Два актера, полные энтузиазма и энергии, закручивают вокруг себя вихрь событий.

Многократные преображения и шоу танцев

Это не просто комедия-переодевание — это комедия многократных переодеваний и моментальных преображений, шоу, наполненное танцами и добрым юмором.

Любовь и дружба как сила преодоления

Сам же спектакль, в первую очередь, о любви, сила которой разрушает любые границы и препятствия, о настоящей дружбе, которая способна выдержать любые испытания.