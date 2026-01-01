Оповещения от Киноафиши
Приключения Зайки Пети
Киноафиша Приключения Зайки Пети

Спектакль Приключения Зайки Пети

0+
Возраст 0+

О спектакле

Интерактивный спектакль по рассказам С. Мальцева

В Доме Актера в Екатеринбурге состоится уникальный интерактивный спектакль, основанный на увлекательных рассказах С. Мальцева. Зрители станут непосредственными участниками приключений Зайки Пети, что обещает создать атмосферу веселья и интереса.

Спектакль рассчитан на тех, кто любит активно вовлекаться в театральный процесс. Здесь вас ждет не только захватывающий сюжет, но и возможность взаимодействия с персонажами, что делает просмотр особенно увлекательным.

Не упустите шанс стать частью сказочной истории, которая оставит яркие впечатления и положительные эмоции!

Купить билет на спектакль Приключения Зайки Пети

Март
8 марта воскресенье
11:00
Екатеринбургский дом актера Екатеринбург, 8 Марта, 8
от 500 ₽

В ближайшие дни

