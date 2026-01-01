Спектакль Приключения Зайки Пети

Интерактивный спектакль по рассказам С. Мальцева

В Доме Актера в Екатеринбурге состоится уникальный интерактивный спектакль, основанный на увлекательных рассказах С. Мальцева. Зрители станут непосредственными участниками приключений Зайки Пети, что обещает создать атмосферу веселья и интереса.

Спектакль рассчитан на тех, кто любит активно вовлекаться в театральный процесс. Здесь вас ждет не только захватывающий сюжет, но и возможность взаимодействия с персонажами, что делает просмотр особенно увлекательным.

Не упустите шанс стать частью сказочной истории, которая оставит яркие впечатления и положительные эмоции!