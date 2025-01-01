Премьера музыкального спектакля «Сказки из волшебного мира»

Приглашаем вас на захватывающее событие этого театрального сезона — премьеру музыкального спектакля «Сказки из волшебного мира». Это новая современная история, полная приключений и любимых героев из детства. В центре сюжета — Элли и ее верные друзья, которые столкнутся с коварными планами злодейки Красной Королевы.

Неожиданные повороты сюжета

Сюжет наполнен непредвиденными событиями. У Красной Королевы зреет ужасный план, который может навсегда лишить детей праздника. Сможет ли Элли вместе с верными спутниками остановить колдовство и злодейство? Ответы на эти вопросы вы узнаете на премьере!

Волшебный мир театра

Спектакль обещает подарить зрителям волшебное настроение благодаря необычным костюмам, ярким декорациям и фантастическому музыкальному сопровождению. Это отличный выбор для всех любителей фэнтези и театральных гурманов, а также для тех, кто ценит увлекательные путешествия и невероятные приключения.

Артисты «Чемодан Чудес»

В спектакле принимают участие талантливые артисты Музыкального театра детей «Чемодан Чудес»: Уршуля Турьева, Александр Шарнин, Елизавета Высоцкая, Мирослава Яржомба, Любовь Кричевская, Елизавета Кричевская, Светлана Алякринская, Александра Некрасова, Юлия Майорова, София Долгова, Светлана Никифорова, Александра Федорова, Ярослав Петрушкин, Алисия Китекуло, Александра Головина, Александр Данилов, Дмитрий Дмитриев, Даниела Спиндлер, Алиса Молчанова и Арина Швецова.

Не пропустите этот самый фантастический музыкальный спектакль 2023 года! Ждем вас на премьере!