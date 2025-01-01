Меню
Приключения в стране Новогодье.ru
0+
Новогоднее представление в Филармонии им. Тукая

Государственный оркестр народных инструментов РТ под руководством народного артиста России Анатолия Шутикова представляет яркий новогодний спектакль «Приключения в стране Новогодье.ru». Это незабываемое шоу объединяет музыку, танцы и цирковые номера, создавая уникальную атмосферу праздника.

Сюжет спектакля

Снегурочка и её друг Ваня Сидоров отправляются в нелёгкие приключения на поиски волшебной снежинки, которая была украдена Кащеем Бессмертным. На их пути встречаются тёмные силы, но смелость, находчивость и крепкая дружба помогают героям преодолеть все испытания и вернуть снежинку, чтобы встретить долгожданный Новый год.

Театральное представление

Спектакль включает в себя выступления воспитанников детских театральных студий, лауреатов вокальных и хореографических конкурсов, а также солистов оркестра. Красочные видеоинсталляции на большом экране и эксклюзивные цирковые номера не оставят равнодушными зрителей любого возраста.

Для всей семьи

Это событие будет интересно детям от 3 до 15 лет и их родителям. Дед Мороз, Снегурочка и любимые сказочные герои приглашают всех на встречу с волшебством Нового года!

 

Декабрь
Январь
29 декабря понедельник
10:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 350 ₽
13:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 350 ₽
30 декабря вторник
10:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 350 ₽
13:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 350 ₽
2 января пятница
10:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 350 ₽
13:00
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 350 ₽

