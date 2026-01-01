Яркий спектакль для всей семьи в Рязанском театре драмы

Юный школьник Витя Перестукин, известный своим хулиганским поведением и нежеланием учиться, оказывается в мире, где его лень приводит к неожиданным последствиям. Мечтая о приключениях и бесконечных играх с мячом, он игнорирует школьные занятия, за что постоянно получает двойки и единицы. Но однажды учебники не выдерживают его лени и отправляют Витю в Страну невыученных уроков — волшебное место, где всё не так, как в обычной школе.

Приключения в волшебной стране

Здесь Витя встречает множество необычных персонажей: поющую корову, танцующие знаки препинания и даже злую старуху-запятую! Все они готовы помочь (или помешать) Вите вернуться домой. Но путь обратно будет нелегким — чтобы покинуть этот мир, мальчику придется исправить все свои ошибки и понять, почему учеба так важна.

Для кого спектакль?

Это яркий и поучительный спектакль для детей и взрослых, который напоминает, что знания — это не только необходимость, но и увлекательное приключение. Витя Перестукин пройдёт свой путь от лентяя до героя, а зрители вместе с ним откроют для себя важные уроки о труде, ответственности и дружбе.

Почему стоит пойти?

«Приключения в стране невыученных уроков» — это весёлая, увлекательная и поучительная постановка с красочными декорациями и запоминающимися героями. Этот спектакль будет интересен как младшим школьникам, так и их родителям.