Приключения Тома Сойера
Приключения Тома Сойера

Спектакль Приключения Тома Сойера

6+
Возраст 6+

О спектакле

Приключения Тома Сойера: музкальный спектакль в филармонии

«Приключения Тома Сойера» — это не просто спектакль, а праздник для всей семьи. Главным героем является обаятельный, любопытный и изобретательный мальчик, которого не оставят равнодушными ни взрослые, ни дети. Том — словно зеркало нашей юности, показывающее, как важно оставаться верным себе и своим мечтам.

Данная постановка в Детской филармонии воссоздает атмосферу времени, когда написаны классические произведения Марка Твена. Сочетание живой музыки и впечатляющей актерской игры позволяет зрителям насладиться знакомой историей в новых красках.

Музыка, которая вдохновляет

Спектакль наполнен ритмами регтайма и джазовыми стандартами. Звонкие девичьи голоса и блестящие инструментальные соло создают ощущение настоящего музыкального праздника. Под руководством Антона Зубарева Джаз-хор и Джаз-квинтет наполнят сцену озорными мелодиями, которые заставят даже самых строгих зрителей улыбнуться и начать танцевать.

Кто расскажет историю

Увлекательную историю о приключениях Тома Сойера великолепно представит актер Театра юного зрителя Даниил Андреев. Его талант и харизма сделают спектакль ярким и запоминающимся.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого мероприятия, где классика встречается с современными музыкальными ритмами!

Купить билет на спектакль Приключения Тома Сойера

В других городах
Апрель
11 апреля суббота
14:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 700 ₽

