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Билеты от 700₽
Киноафиша Приключения Тома Сойера

Спектакль Приключения Тома Сойера

Постановка
Театр Гоголя 6+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Приключения Тома Сойера: Погружение в детство на сцене Театра Гоголя

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по страницам бессмертной классики Марка Твена, воплощенной в музыкально-драматическом спектакле «Приключения Тома Сойера». Эта постановка – не просто пересказ известной истории, а волшебное погружение в мир детства, полный озорства, фантазий и первых жизненных уроков.

Том и Гек: Друзья на все времена

Том Сойер – воплощение неудержимой жажды жизни! Мечтатель и сорванец, он готов с головой окунуться в любые шалости и подвиги. Вместе со своим неразлучным другом, Гекльберри Финном, они ежедневно бросаются в омут головокружительных приключений. Их жизнь – это череда опасных испытаний, которые переплетаются с искренними душевными переживаниями.

Уроки жизни и ценности дружбы

«Приключения Тома Сойера» – это не только яркий и красочный спектакль, но и прекрасная возможность задуматься о жизненных ценностях: нерушимой дружбе, безграничной смелости, непоколебимой справедливости и умении оставаться верным себе, несмотря на любые превратности судьбы. Эта трогательная история о том, как важно сохранить в себе детскую непосредственность и искреннюю веру в чудеса, даже когда суровая реальность преподносит свои порой болезненные уроки.

Спектакль для всех возрастов

Спектакль станет настоящим подарком для зрителей всех возрастов. Он позволит родителям вспомнить о своей юности, а детям открыть для себя мир приключений и дружбы. Не упустите возможность стать частью этого удивительного театрального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
12:00 от 700 ₽
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Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
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