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Приключения Тома Сойера
Билеты от 800₽
Киноафиша Приключения Тома Сойера

Спектакль Приключения Тома Сойера

Постановка
Поколение. Сцена на улице Радио 6+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Приключения Тома Сойера: Загляните в мир захватывающих событий!

Приключения! Они таят в себе опасности и открытия, манят и привлекают, внушают трепет и разжигают любопытство. Том Сойер словно бы рождён, чтобы быть в центре этих приключений и вовлекать всех, кто оказывается рядом.

Обычное тихое течение жизни маленького американского городка на берегу реки Миссисипи вспенивается бурлящими событиями. В центре этого вихря — неугомонный шалопай и выдумщик Том Сойер. Его ждут неожиданные, таинственные, забавные, а порой и страшные приключения.

Приглашаем на спектакль!

Приглашаем юных и взрослых зрителей присоединиться к захватывающим событиям! Побывайте на время горожанами 19 века и испытайте все эмоции вместе с героями спектакля. Ощутите сладкий ужас предвкушения мистического обряда на ночном кладбище, свободу и безмятежность пребывания на необитаемом острове, а также тревогу от сообщений местного шерифа.

Музыка и хореография

Музыка Виктора Семёнова, написанная для «Тома Сойера», уже давно завоевала популярность. Некоторые песни стали настоящими хитами! Пьеса, основанная на книге Марка Твена, создана специально для нашего театра и включает яркие танцевальные и пластические эпизоды.

Спектакль для всех

Этот спектакль будет интересен как школьникам, так и взрослым зрителям. Не упустите возможность стать частью увлекательного мира Тома Сойера!

Режиссер
Наталья Замниборщ
В ролях
Юрий Бессонов
Вадим Поповичев
Дмитрий Табунщик
Олег Луизо
Александр Манохин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
13:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽
20 сентября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
13:00 от 1200 ₽ 13:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽ 16:00 от 800 ₽
4 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
13:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽
18 октября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
13:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽
2 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
13:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽
15 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
13:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽
30 ноября
Поколение Москва, 1-я Новокузьминская, 1
13:00 от 1200 ₽ 16:00 от 1200 ₽

Фотографии

Приключения Тома Сойера Приключения Тома Сойера Приключения Тома Сойера Приключения Тома Сойера Приключения Тома Сойера Приключения Тома Сойера Приключения Тома Сойера

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