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Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна
Киноафиша Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна

Спектакль Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна

Постановка
Театр имени В.И. Качалова 6+
Возраст 6+

О спектакле

Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна на сцене Театра им. Качалова

В театре имени В.И. Качалова состоится спектакль, основанный на произведениях Марка Твена. Зрители увидят увлекательную историю о приключениях двух друзей — Тома Сойера и Гекльберри Финна. Вместе они отправляются на поиски сокровищ и сталкиваются с различными неожиданностями.

Режиссер Анатолий Филиппов, известный своими интерпретациями, в частности, постановкой «Ромео и Джульетта», создал спектакль, который объединяет в себе элементы юмора и захватывающего действия. Это делает его подходящим как для любителей классической литературы, так и для тех, кто ценит театральные адаптации.

Спектакль обещает быть интересным и динамичным, привнося новые оттенки в знакомую с детства историю. Не упустите возможность насладиться этим театральным событием!

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В других городах
Сентябрь
20 сентября воскресенье
11:00
Театр имени В.И. Качалова Казань, Баумана, 48

Фотографии

Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна

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