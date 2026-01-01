Новогоднее волшебство для всей семьи в Уральском центре народного искусства имени Родыгина

В Уральском центре народного искусства им. Е. П. Родыгина зрителей ждет незабываемая новогодняя сказка — «Приключения Снегурочки и волшебной змейки». Это яркий и увлекательный спектакль, который погрузит детей и взрослых в мир чудес, добрых персонажей и невероятных приключений.

Путешествие Снегурочки и новые друзья

Главная героиня, Снегурочка, отправляется в волшебное путешествие, чтобы помочь своим друзьям и спасти Новый год. В ее пути появится таинственная волшебная змейка, которая сыграет важную роль в развитии событий. Но кто она — друг или хитрый враг? Разгадка ждет зрителей на сцене.

Не пропустите встречу с волшебством!

Спектакль «Приключения Снегурочки и волшебной змейки» станет отличным подарком для всей семьи. Яркие костюмы, красочные декорации, веселые музыкальные номера и, конечно же, новогоднее чудо — всё это ждет вас в Уральском центре народного искусства имени Родыгина.