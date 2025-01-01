Спектакль Приключения Снегурочки и ее друзей

Московский театр-студия Всеволода Шиловского приглашает детей и родителей в сказочное пространство, наполненное новогодними чудесами. На зрителей ждут незабываемые приключения с Снегурочкой и ее друзьями, а также встречи с Кощей Бессмертным и Бабой-Ягой. Все это происходит в поисках волшебного подарка для всеми любимого Дедушки Мороза!
Смогут ли маленькие герои найти чудесный подарок? Приходите и узнайте это вместе с ними! Спектакль обещает быть ярким и увлекательным, даря участникам самые искренние улыбки и незабываемые эмоции.
Билет на спектакль включает:
В конце праздника каждого маленького участника ждет сладкий подарок, который добавит ощущение волшебства!
Не упустите возможность подарить вашим детям незабываемые эмоции и волшебные моменты в этот праздничный сезон!