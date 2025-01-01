Меню
Приключения Снегурочки и ее друзей
Билеты от 1500₽
Киноафиша Приключения Снегурочки и ее друзей

Спектакль Приключения Снегурочки и ее друзей

Постановка
Театр-студия Всеволода Шиловского 0+
Возраст 0+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Новогодние приключения в Московском театре-студии Всеволода Шиловского

Московский театр-студия Всеволода Шиловского приглашает детей и родителей в сказочное пространство, наполненное новогодними чудесами. На зрителей ждут незабываемые приключения с Снегурочкой и ее друзьями, а также встречи с Кощей Бессмертным и Бабой-Ягой. Все это происходит в поисках волшебного подарка для всеми любимого Дедушки Мороза!

В поисках чудесного подарка

Смогут ли маленькие герои найти чудесный подарок? Приходите и узнайте это вместе с ними! Спектакль обещает быть ярким и увлекательным, даря участникам самые искренние улыбки и незабываемые эмоции.

Что включает в себя представление?

  • Ощущение сказки и волшебства
  • Постоянный контакт и взаимодействие с артистами
  • Фотографии на нашей фотозоне с героями сказок
  • Новогодний подарок от Дедушки Мороза

Уникальные условия билета

Билет на спектакль включает:

  • Проход для ребенка
  • Проход для взрослого
  • Подарок для ребенка

В конце праздника каждого маленького участника ждет сладкий подарок, который добавит ощущение волшебства!

Не упустите возможность подарить вашим детям незабываемые эмоции и волшебные моменты в этот праздничный сезон!

Декабрь
Январь
25 декабря четверг
12:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
от 1500 ₽
26 декабря пятница
12:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
от 1500 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
от 1500 ₽
30 декабря вторник
12:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
от 1500 ₽
31 декабря среда
12:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
от 1500 ₽
2 января пятница
12:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
от 1500 ₽
4 января воскресенье
12:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
от 1500 ₽
6 января вторник
12:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
от 1500 ₽
7 января среда
12:00
Театр-студия Всеволода Шиловского Москва, Петровка, 17, стр. 2
от 1500 ₽

