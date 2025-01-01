Спектакль Приключения Снегурочки и ее друзей

Новогодние приключения в Московском театре-студии Всеволода Шиловского

Московский театр-студия Всеволода Шиловского приглашает детей и родителей в сказочное пространство, наполненное новогодними чудесами. На зрителей ждут незабываемые приключения с Снегурочкой и ее друзьями, а также встречи с Кощей Бессмертным и Бабой-Ягой. Все это происходит в поисках волшебного подарка для всеми любимого Дедушки Мороза!

В поисках чудесного подарка

Смогут ли маленькие герои найти чудесный подарок? Приходите и узнайте это вместе с ними! Спектакль обещает быть ярким и увлекательным, даря участникам самые искренние улыбки и незабываемые эмоции.

Что включает в себя представление?

Ощущение сказки и волшебства

Постоянный контакт и взаимодействие с артистами

Фотографии на нашей фотозоне с героями сказок

Новогодний подарок от Дедушки Мороза

Уникальные условия билета

Билет на спектакль включает:

Проход для ребенка

Проход для взрослого

Подарок для ребенка

В конце праздника каждого маленького участника ждет сладкий подарок, который добавит ощущение волшебства!

Не упустите возможность подарить вашим детям незабываемые эмоции и волшебные моменты в этот праздничный сезон!