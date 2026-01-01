Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Приключения Рустема (ТЮЗ им. Г. Кариева )
Киноафиша Приключения Рустема (ТЮЗ им. Г. Кариева )

Спектакль Приключения Рустема (ТЮЗ им. Г. Кариева )

12+
Продолжительность 80 минут
Возраст 12+

О спектакле

«Приключения Рустема» — история о прощении и прощании с прошлым

Сколько любви, нежности и боли может скрывать в себе простая, на первый взгляд, сказка? В «Приключениях Рустема» рассказывается о девятилетнем мальчике, который, съев волшебные цветы папоротника, становится невидимым. Его цель — отправиться на фронт в поисках единственного Человека, который сможет восстановить порядок в мире.

Но можно ли вернуть порядок в опаленную бедой душу ребенка? В этом спектакле поднимаются важные философские вопросы о прощении и способности двигаться дальше. Главный герой сталкивается с непростыми решениями и переменами, и его путь является не только физическим, но и глубоким духовным испытанием.

Современная интерпретация классической темы невидимости в спектакле подчеркивает тот факт, что многие из нас могут быть «невидимками», оставаясь в тени, но в то же время именно они возвращают миру гармонию и порядок.

Не упустите возможность посетить «Приключения Рустема», чтобы увидеть, как сочетаются сны и реальность, и как даже в самых сложных ситуациях можно найти путь к свету.

Купить билет на спектакль Приключения Рустема (ТЮЗ им. Г. Кариева )

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
1 июня понедельник
11:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 500 ₽
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36
от 500 ₽

В ближайшие дни

Приключения доктора Айболита и его друзей
0+
Кукольный Детский

Приключения доктора Айболита и его друзей

6 июня в 12:00 Башкирский государственный театр кукол
от 500 ₽
Двое и море
18+
Драма

Двое и море

7 июня в 19:00 Дворец молодежи БГАУ
от 1500 ₽
Пеший Махмут
12+
Драма

Пеший Махмут

26 июня в 19:00 Татарский театр «Нур»
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше