Спектакль Приключения принцессы Подушечки

Интерактивная постановка для самых маленьких зрителей

В волшебном царстве, где правят подушечки Король и Королева, живет их любимая дочь — принцесса Думочка. Но что подарить своим родителям на праздник? Принцесса, раздумывая над этим вопросом, решает отправиться в загадочный лес за королевским подарком.

Волшебное путешествие

В лесу принцессу ждут удивительные встречи: весёлый Зайчишка, мудрый Совёнок, добрый Мишка и сам Мороз-Перинович — главный волшебник леса. Каждый из героев помогает Думочке в её поисках и вместе с маленькими зрителями они откроют, что самое главное чудо — это внимание и любовь.

Участие зрителей

Маленькие гости спектакля станут не просто зрителями, но активными участниками приключений. Они будут играть с героями, помогать принцессе придумывать самый красивый и трогательный подарок для Короля и Королевы.

Это яркое и увлекательное представление подарит малышам радость и веру в чудеса!