Спектакль Приключения поросёнка Фунтика

Веселый кукольный спектакль для всей семьи в Алматы

Приглашаем вас на увлекательное представление для детей и их родителей — кукольный спектакль с элементами цирка «Приключения поросенка Фунтика». Эта история расскажет о том, как маленький поросенок решает стать цирковым артистом, и о его опасных приключениях на этом пути.

Что вас ждет?

Спектакль включает в себя множество ярких элементов: театральные куклы, цирковое шоу, захватывающее представление мыльных пузырей, разнообразные фокусы и даже удивительное превращение! Кроме того, зрителей ждут веселые игры, танцы и забавные персонажи, которые сделают ваше времяпрепровождение незабываемым.

Полезная информация

Билеты приобретаются отдельно для родителя и ребенка. Для детей до 2 лет посещение спектакля бесплатно, при условии предъявления свидетельства о рождении.

Не упустите возможность насладиться этой удивительной историей и погрузиться в мир циркового искусства вместе с вашим ребенком!