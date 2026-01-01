Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Приключения плюшевого кролика
Киноафиша Приключения плюшевого кролика

Спектакль Приключения плюшевого кролика

Постановка
Нижегородский театр юного зрителя 0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О спектакле

Приключения Плюшевого Кролика: музыкальный спектакль для всей семьи

Приглашаем на премьеру современного musical по мотивам знаменитой сказки Марджери Уильямс! Герои известной истории впервые выходят на сцену российского театра в пьесе, специально написанной для Нижегородского ТЮЗа. Эта сказка была задумана почти сто лет назад и стала одной из самых любимых рождественских историй в мире.

В центре сюжета – мальчик Джим и его игрушки, которые способны на удивительные превращения. Главный герой, Плюшевый Кролик, сталкивается с непростыми испытаниями, которые учат его важным жизненным истинам и помогают разобраться в поступках окружающих. В сказках, как известно, происходят настоящие чудеса, и эта история не исключение.

Спектакль порадует зрителей живой музыкой и насыщенными цветами необычных костюмов. В нем много важных мыслей и искренних чувств, над которыми стоит задуматься как детям, так и их родителям. Это отличный способ провести время с семьей, погрузившись в мир музыки и театра.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного спектакля!

Фотографии

Приключения плюшевого кролика Приключения плюшевого кролика Приключения плюшевого кролика Приключения плюшевого кролика Приключения плюшевого кролика Приключения плюшевого кролика
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше