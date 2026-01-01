Приключения Плюшевого Кролика: музыкальный спектакль для всей семьи

Приглашаем на премьеру современного musical по мотивам знаменитой сказки Марджери Уильямс! Герои известной истории впервые выходят на сцену российского театра в пьесе, специально написанной для Нижегородского ТЮЗа. Эта сказка была задумана почти сто лет назад и стала одной из самых любимых рождественских историй в мире.

В центре сюжета – мальчик Джим и его игрушки, которые способны на удивительные превращения. Главный герой, Плюшевый Кролик, сталкивается с непростыми испытаниями, которые учат его важным жизненным истинам и помогают разобраться в поступках окружающих. В сказках, как известно, происходят настоящие чудеса, и эта история не исключение.

Спектакль порадует зрителей живой музыкой и насыщенными цветами необычных костюмов. В нем много важных мыслей и искренних чувств, над которыми стоит задуматься как детям, так и их родителям. Это отличный способ провести время с семьей, погрузившись в мир музыки и театра.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного спектакля!