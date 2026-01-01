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Приключения пингвинят
Киноафиша Приключения пингвинят

Спектакль Приключения пингвинят

0+
Продолжительность 40 минут, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Кукольный спектакль для всей семьи

Добро пожаловать в волшебный мир Антарктики, где белоснежные просторы, величественные айсберги и загадочное сияние полярного неба скрывают невероятные приключения! Здесь, в этой ледяной сказке, живут забавные и трогательные птицы — пингвины, которые, несмотря на свою неуклюжесть, всегда готовы на смелые поступки.

О спектакле:

Главный герой, любознательный пингвиненок Квик, отправляется исследовать огромный мир, полный чудес и опасностей. В его путешествии:
🐧 знакомство с новым другом Пиком,
🐟 встреча с необычными морскими обитателями,
🦭 опасные приключения с Морским Леопардом и Поморником,
🎭 выступление на сцене большого города,
❄️ и, конечно, возвращение домой, где его ждут любящие родители.

Почему стоит посмотреть?

Этот трогательный спектакль рассказывает о силе дружбы, смелости и любви к родному дому. Куклы — настоящие произведения искусства, а захватывающая история подарит радость и детям, и взрослым.

Подойдет для зрителей всех возрастов.

Приходите всей семьей, чтобы погрузиться в эту добрую и захватывающую историю о маленьких героях большого ледяного мира!

Режиссер
Альфия Абдулина
В ролях
Анна Перевозчикова
Элла Цветкова
Артем Феклин
Андрей Колокольцев
Вадим Белопухов

Фотографии

Приключения пингвинят Приключения пингвинят Приключения пингвинят
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