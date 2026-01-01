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Приключения пингвиненка Пика
Киноафиша Приключения пингвиненка Пика

Спектакль Приключения пингвиненка Пика

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О спектакле

Новогодняя сказка о дружбе и приключениях

Приглашаем вас на незабываемый спектакль "Приключения пингвиненка Пика", который перенесет вас в мир зимних чудес и новогодних приключений!

Сюжет

В центре сюжета — маленький пингвиненок, живущий на Южном полюсе. Однажды, решив поздравить свою бабушку с Новым годом, он отправляется в увлекательное путешествие. Но внезапно налетает снежная буря, и пингвиненок оказывается на Северном полюсе!

Проблема и решение

Как же вернуться обратно? Кто поможет ему в этом нелегком пути? В нашем спектакле вы узнаете о смелых друзьях, с которыми пингвиненок встретится в своих приключениях, и о том, как важно сохранять веру в чудеса.

Не пропустите шанс увидеть эту трогательную историю о дружбе, семейных ценностях и новогоднем волшебстве!

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