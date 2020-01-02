«Приключения Оливера Твиста!» - Мюзикл по роману Чарльза Диккенса

Приглашаем вас на спектакль «Приключения Оливера Твиста!», основанный на знаменитом романе Чарльза Диккенса и мюзикле «Оливер!» композитора Лайонела Барта. Эта история о сироте, родившемся в работном доме и пережившем множество приключений в трущобах Лондона, продолжает волновать зрителей и сегодня.

О Чарльзе Диккенсе

Чарльз Диккенс - самый популярный при жизни англоязычный писатель, чья слава затмила даже знаменитого Байрона. Он начинал свою карьеру как репортер и быстро приобрел репутацию выдающегося романиста. Первые главы его произведения «Посмертные записки Пиквикского клуба» принесли ему известность, которая только росла с выходом новых книг.

«Приключения Оливера Твиста» были опубликованы в 1838 году и стали первым романом в английской литературе, где главным героем является ребенок. Оливер сталкивается с жестокостью и благородством, преступниками и добропорядочными людьми, а его искреннее стремление к честной жизни позволяет ему преодолевать все трудности.

История и ее влияние

На страницах романа Диккенс мастерски запечатлел жизнь английского общества XIX века, от работных домов до буржуазного общества. Сам писатель испытал на себе трудности детского труда и нищеты, что сделало его произведения особенно трогательными и актуальными.

Мюзикл «Оливер!»

Самым знаменитым музыкальным спектаклем по мотивам «Приключений Оливера Твиста» является мюзикл «Оливер!», премьера которого состоялась в 1960 году в лондонском New Theatre. Этот спектакль стал настоящим событием: зрители вызывали актеров на сцену до 23 раз после первого показа. За шесть лет было дано 2,618 представлений, что является рекордом для того времени.

Мюзикл также был поставлен на Бродвее в 1963 году и получил несколько премий «Тони», включая награду за лучшую оригинальную музыку. Фильм по мотивам мюзикла, вышедший в 1968 году, завоевал шесть «Оскаров», включая лучший фильм года.

История театра ДМТЮА

Первая версия мюзикла «Приключения Оливера Твиста!» была поставлена в ДМТЮА в 1990 году. В спектакле принимали участие молодые артисты театра, такие как Валерия Ланская и Николай Басков. Спектакль был сыгран более 900 раз и гастролировал по России и за рубежом, включая Швейцарию, Германию и США.

Для кого?

Спектакль будет интересен юным зрителям от 8 лет и старше. Не упустите возможность увидеть эту классическую историю в исполнении талантливых артистов!