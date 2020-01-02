Приглашаем вас на спектакль «Приключения Оливера Твиста!», основанный на знаменитом романе Чарльза Диккенса и мюзикле «Оливер!» композитора Лайонела Барта. Эта история о сироте, родившемся в работном доме и пережившем множество приключений в трущобах Лондона, продолжает волновать зрителей и сегодня.
Чарльз Диккенс - самый популярный при жизни англоязычный писатель, чья слава затмила даже знаменитого Байрона. Он начинал свою карьеру как репортер и быстро приобрел репутацию выдающегося романиста. Первые главы его произведения «Посмертные записки Пиквикского клуба» принесли ему известность, которая только росла с выходом новых книг.
«Приключения Оливера Твиста» были опубликованы в 1838 году и стали первым романом в английской литературе, где главным героем является ребенок. Оливер сталкивается с жестокостью и благородством, преступниками и добропорядочными людьми, а его искреннее стремление к честной жизни позволяет ему преодолевать все трудности.
На страницах романа Диккенс мастерски запечатлел жизнь английского общества XIX века, от работных домов до буржуазного общества. Сам писатель испытал на себе трудности детского труда и нищеты, что сделало его произведения особенно трогательными и актуальными.
Самым знаменитым музыкальным спектаклем по мотивам «Приключений Оливера Твиста» является мюзикл «Оливер!», премьера которого состоялась в 1960 году в лондонском New Theatre. Этот спектакль стал настоящим событием: зрители вызывали актеров на сцену до 23 раз после первого показа. За шесть лет было дано 2,618 представлений, что является рекордом для того времени.
Мюзикл также был поставлен на Бродвее в 1963 году и получил несколько премий «Тони», включая награду за лучшую оригинальную музыку. Фильм по мотивам мюзикла, вышедший в 1968 году, завоевал шесть «Оскаров», включая лучший фильм года.
Первая версия мюзикла «Приключения Оливера Твиста!» была поставлена в ДМТЮА в 1990 году. В спектакле принимали участие молодые артисты театра, такие как Валерия Ланская и Николай Басков. Спектакль был сыгран более 900 раз и гастролировал по России и за рубежом, включая Швейцарию, Германию и США.
Спектакль будет интересен юным зрителям от 8 лет и старше. Не упустите возможность увидеть эту классическую историю в исполнении талантливых артистов!