Новогодний спектакль для детей в Петербурге

В Новый год волшебство повсюду: оно таится в морозных узорах на окне и на серебристой поверхности елочных игрушек. Это волшебство чувствуется, когда осторожно достаёшь стеклянную игрушку из коробки, разворачиваешь её, едва дыша, распутываешь ниточку и аккуратно выбираешь подходящую веточку ёлки. В Новый год елочные игрушки оживают, и их приключения начинаются!

Приглашаем вас на яркое новогоднее представление, которое подарит зрителям атмосферу праздника и сказочного настроения. Этот спектакль перенесёт вас в волшебный мир новогодних игрушек, которые становятся живыми и начинают веселые и захватывающие приключения.

Рекомендовано для детей от 3 до 12 лет.

Приходите и откройте для себя чудеса новогодних игрушек!