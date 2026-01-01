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Приключения новогодних игрушек
Киноафиша Приключения новогодних игрушек

Спектакль Приключения новогодних игрушек

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О спектакле

Новогодний спектакль для детей в Петербурге

В Новый год волшебство повсюду: оно таится в морозных узорах на окне и на серебристой поверхности елочных игрушек. Это волшебство чувствуется, когда осторожно достаёшь стеклянную игрушку из коробки, разворачиваешь её, едва дыша, распутываешь ниточку и аккуратно выбираешь подходящую веточку ёлки. В Новый год елочные игрушки оживают, и их приключения начинаются!

Приглашаем вас на яркое новогоднее представление, которое подарит зрителям атмосферу праздника и сказочного настроения. Этот спектакль перенесёт вас в волшебный мир новогодних игрушек, которые становятся живыми и начинают веселые и захватывающие приключения.

Рекомендовано для детей от 3 до 12 лет.

Приходите и откройте для себя чудеса новогодних игрушек!

Режиссер
Яна Гловацкая
В ролях
Елена Дорофеева
Сусанна Оганисян
Злата Гловацкая
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