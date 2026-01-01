Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Приключения Незнайки
Киноафиша Приключения Незнайки

Спектакль Приключения Незнайки

6+
Продолжительность 70 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль по сказке Носова

Спектакль «Приключения Незнайки» переносит зрителей в удивительный цветочный город, где живут Незнайка и его друзья. Эта постановка успешно сочетает современные компьютерные технологии с элементами волшебства, создавая уникальную атмосферу. Здесь вы увидите увлекательные конфликты и забавные споры, а также сможете узнать много нового из мира науки.

Знакомство с героями

В центре сюжета — любимые персонажи, созданные известным советским писателем Н. Носовым. Незнайка, Знайка и Кнопочка спешат к вам с новыми приключениями! Это не просто история о приключениях, но и возможность познакомиться с разнообразием профессий в Солнечном городе, а также понять, что такое вдохновение и как найти занятие по душе.

Кому будет интересно?

Спектакль предназначен для детей от 7 до 15 лет, а также для всех любителей фантастики, приключений и интересующихся наукой и компьютерными технологиями. Приходите в театр, чтобы насладиться этим красочным и познавательным шоу!

Купить билет на спектакль Приключения Незнайки

Помощь с билетами
В других городах
Март
28 марта суббота
11:00
Пространство «Артразбег» Санкт-Петербург, Савушкина, 139
от 400 ₽

В ближайшие дни

Кошкин дом
0+
Премьера Детский
Кошкин дом
5 апреля в 11:00 Легенда
от 1500 ₽
Алые паруса
16+
Кукольный Драма
Алые паруса
10 апреля в 19:00 Бродячая собачка. Новая сцена
от 800 ₽
Казанова
16+
Мюзикл
Казанова
3 марта в 19:00 Дворец искусств Ленинградской области
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше