Спектакль Приключения Незнайки

Приключения Незнайки
Постановка
Зазеркалье 6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О спектакле

Мюзикл «Приключения Незнайки» в театре «Зазеркалье»

Мюзикл «Приключения Незнайки» рассказывает о любопытном мальчике из города малышей, который стремится узнать, что скрывается за поворотом. Его приключения полны чудесных превращений и великолепной музыки.

Авторы мюзикла — Владимир Сбаскин и Николай Голем, известные своими музыкальными спектаклями. Спектакль уникален яркими костюмами, разнообразными музыкальными номерами и цирковыми трюками, которые исполняют артисты. Это отличная возможность познакомить детей с героями из сказок Носова.

Очарование сказок Носова

Сказки Носова из нашего детства, о непоседливом, но добром мальчугане из города малышей, зачастую незнакомы современному поколению детей. Это тем более повод вновь обратиться к веселым приключениям героев. Фантазийный, утопический мир, в котором малыши и малышки — маленькие человечки, живущие отдельно от большого взрослого общества, родился более полувека назад.

Яркая постановка

Спектакль театра «Зазеркалье» представлен в ярком, разноцветном исполнении, полном чудесных превращений и великолепной музыки. Труппа театра многоплана, и помимо вокала и танцев, артисты ловко исполняют даже цирковые трюки!

Сюжетные приключения

Главный герой Незнайка прежде всего любопытен. Он не знает, «что там, за поворотом», но стремится это узнать. Именно поэтому он попадает в самые захватывающие приключения, полные неожиданностей и встреч.

Не упустите возможность насладиться этим волшебным спектаклем, который обязательно понравится детям от 7 до 11 лет и их родителям.

Апрель
2 апреля четверг
12:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 700 ₽
16:00
Зазеркалье Санкт-Петербург, Рубинштейна, 13
от 700 ₽

Фотографии

Приключения Незнайки Приключения Незнайки Приключения Незнайки Приключения Незнайки

