Приключения Незнайки
Киноафиша Приключения Незнайки

Спектакль Приключения Незнайки

6+
Режиссер Дмитрий Давыдов
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Веселая постановка для детей и их родителей по знаменитой книге Николая Носова

Сложно жить в таком большом мире, особенно когда ты коротышка ростом с небольшой огурец! Спектакль «Приключения Незнайки» приглашает зрителей в увлекательное путешествие по жизни маленького, но неунывающего героя.

Незнайка и его друзья

Как найти себя, как устроиться в этой круговерти жизни, как стать полезным своим друзьям, таким же малышам-коротышам? Эти вопросы волнуют не только Незнайку, но и многих его друзей. Спектакль показывает, что даже в сложных ситуациях всегда можно найти выход, если рядом верные товарищи.

Жизнерадостный фантазер

Незнайка – это символ оптимизма и жизнерадостности. Он не боится трудностей и всегда готов к новым приключениям. Этот персонаж напоминает нам о том, как важно сохранять надежду и стремление к самопознанию.

Интересные факты о спектакле

Спектакль основан на знаменитых рассказах Николая Носова, которые полюбились не только детям, но и взрослым. Актеры мастерски передают дух коротышек, а красочные костюмы и декорации создают атмосферу волшебного мира.

Приглашаем зрителей всех возрастов на этот яркий и трогательный спектакль, который подарит вам заряд позитивной энергии и вдохновения!

В других городах

Самара, 28 сентября
ДК железнодорожников им. Пушкина Самара, Льва Толстого, 94
11:00 от 300 ₽

