Спектакль Приключения Незнайки (Липецк)

Спектакль «Приключения Незнайки» в Рязанском драматическом театре. Гастроли Липецкого драмтеатра

Если путешествовать, то непременно на воздушном шаре! Кто об этом не мечтает? Малыши из Цветочного города, Незнайка и его друзья, немало потрудились, чтобы, поднявшись над облаками, устремиться за своей мечтой и увидеть, какая красивая наша Земля. В их планах также попасть в гости к девочкам-малышкам.

Знайка и Пилюлькин: выдумщики и фантазёры

Конечно, все герои спектакля, даже Знайка и Пилюлькин, являются большими выдумщиками и фантазёрами. Однако Незнайку им не перефантазировать! Правда, он немного привирает, стремясь казаться лучше, чем есть на самом деле. Сочиняя истории, Незнайка ждет одобрения и похвалы, и в конце концов заслуживает их, как и каждый из нас, кто умеет дружить и мечтать.

Интересные факты о спектакле

Спектакль основан на знаменитой книге Николая Носова о приключениях Незнайки.

Театр приглашает зрителей всех возрастов, ведь история полна юмора и доброты.

Впервые спектакль был поставлен более 10 лет назад и с тех пор стал любимым у зрителей.

Не упустите возможность отправиться в увлекательное путешествие вместе с Незнайкой и его друзьями. Спектакль обещает подарить множество положительных эмоций и незабываемых впечатлений!