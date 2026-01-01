Оповещения от Киноафиши
Приключения на планете «Поющих ёлок»
Постановка
Алеко 0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О спектакле

Новогодняя ёлка от театра Алеко

«Приключения на планете Поющих Ёлок» - это музыкальная сказка для детей от 3 до 11 лет. В этом увлекательном спектакле зрители становятся свидетелями приключений героев, которые попадают в различные интересные ситуации и встречаются с необычными персонажами.

Творческая команда

Авторы спектакля: Кузнецов М., Маламуд С., Лукьянчикова Т., Ананина А., Рыбаков А., Лютов Д., Шульгина Е. Каждый из них внёс свой индивидуальный стиль и креативные идеи, что делает это представление по-настоящему уникальным.

Почему стоит увидеть спектакль?

Спектакль предлагает незабываемый опыт, где дети могут развить свою фантазию и насладиться приключениями. На сцене множество интересных деталей и неожиданных сюрпризов, которые порадуют как малышей, так и их родителей.

Кому будет интересно

Это мероприятие будет особенно интересно детям от 3 до 11 лет, которые обожают приключения и сказочные истории. Не упустите возможность подарить своим детям незабываемый вечер, полный радости и волшебства!

Фотографии

