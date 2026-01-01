Оповещения от Киноафиши
Приключения Людвига и Тутты
Билеты от 1500₽
Киноафиша Приключения Людвига и Тутты

Спектакль Приключения Людвига и Тутты

Постановка
Театр им. Наталии Сац 6+
Продолжительность 80 минут
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О спектакле

Сказка о дружбе и взаимопонимании в театре имени Н.И. Сац

Музыкальная сказка «Приключения Людвига и Тутты» рассказывает о дружбе лисёнка и цыплёнка, которые преодолевают все преграды ради своей дружбы. В основе сюжета лежит повесть Яна Олофа Экхольма, поднимающая важные темы человеческих и семейных отношений.

Композитор Вадим Рыбкин, известный своими работами в детском музыкальном театре, создал оригинальную музыку для этой истории. Сказка отмечает 50-летие театра и является частью юбилейного сезона, предлагая зрителям уникальное сочетание музыки и театра.

Очарование детской истории

«Приключения Людвига и Тутты» — это своего рода «Ромео и Джульетта» для малышей, но с счастливым концом. Дети и их родители смогут увидеть, как искреннее желание дружбы преодолевает недоверие родителей и страхи, свойственные каждому. Этот спектакль учит слушать и понимать маленьких, а также противостоять стереотипам.

Приглашение в театр

Приглашаем всех детей и их родителей посетить театр им. Н.И. Сац. Этот спектакль станет ярким событием для всей семьи и подарит незабываемые эмоции любителям музыкальных сказок.

Апрель
4 апреля суббота
12:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 1500 ₽
16:00
Театр им. Наталии Сац Москва, просп. Вернадского, 5
от 1500 ₽

Фотографии

Приключения Людвига и Тутты

