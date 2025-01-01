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Приключения Лиса и Поросенка
Билеты от 1500₽
Киноафиша Приключения Лиса и Поросенка

Спектакль Приключения Лиса и Поросенка

Постановка
Губернский театр 6+
Продолжительность 55 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль по серии терапевтических книг норвежского писателя Бьёрна Рёрвика про Лиса и Поросенка

Приглашаем вас на увлекательный спектакль, основанный на серии терапевтических книг норвежского писателя Бьёрна Рёрвика о приключениях Лиса и Поросенка. Эти истории помогут излечить меланхолию в любой её форме — как у детей, так и у взрослых.

О писателе и его творчестве

Бьёрн Рёрвик, автор оригинальных книг, отмечает: «Я пишу книги специально для чтения вслух. И мне важно, чтобы мои книжки можно было разыгрывать по ролям». Это утверждение отражает суть спектакля, который включает в себя три увлекательные истории: «Акулиска — враг редиски», «Как поросенок болел леопардозом» и «Битва с комарами».

Что ждет зрителей?

Спектакль погружает зрителей в уютный мир, созданный главными героями. Здесь вас ждет «хохотательная» словесная игра, щепотка абсурда, порция юмора и сдержанная ирония. Все это делает спектакль интересным как для юных зрителей, так и для их великовозрастных родителей.

Темы дружбы и приключений

Лис и Поросенок, как настоящие дети, играют и постоянно находят себе приключения «на хвост». Во время своих лесных забав они сталкиваются с важными вопросами: как устроена дружба, как мириться после ссоры, как спасти друга от беды и как поддержать его, если он расстроен.

Значение спектакля

Сложные, но важные темы дружбы и взаимной поддержки подаются в легкой и увлекательной форме. Спектакль — это отличная возможность для юных зрителей научиться ценить дружбу и развивать свою изобретательность.

Не упустите шанс увидеть этот замечательный спектакль, который подарит вам радость, смех и важные уроки о жизни!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 октября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
15:00 от 1500 ₽ 18:00 от 1500 ₽

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