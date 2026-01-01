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Приключения лесных разбойников
Киноафиша Приключения лесных разбойников

Спектакль Приключения лесных разбойников

0+
Продолжительность 45 минут
Возраст 0+

О спектакле

Веселая история для детей

Приглашаем вас на музыкальный спектакль-детектив «Приключения лесных разбойников»! Эта веселая постановка рассказывает о том, как Баба-яга и Леший с помощью хитрой кошки Мурки пытаются завладеть урожаем, который вырастил Дедушка Петушок.

Хитрости и приключения

Однако, несмотря на все их уловки, злодеям не удается осуществить свои планы. Спектакль наполнен множеством песен и танцевальных номеров, которые создают яркую атмосферу и поднимают настроение.

Участие зрителей

Особенностью этого спектакля является непосредственное участие маленьких зрителей в театральном действии. Дети смогут стать частью увлекательной истории и помочь героям в их приключениях.

Не упустите возможность провести время с детьми на этом забавном и увлекательном спектакле!

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