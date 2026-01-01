Спектакль о троагтельной дружбе

«Удивительное путешествие Кролика Эдварда», написанное американской писательницей Кейт ДиКамилло, уже признано современной классикой. В этом спектакле раскрывается трогательная история дружбы между девочкой Абилин и её игрушечным кроликом, который стал её подарком в один дождливый вечер.

Испытания и сила любви

Герои спектакля сталкиваются с разлукой, опасностями, одиночеством, страхом и безразличием. Эти испытания могли бы сломить кого угодно, но не Эдварда. Его любовь к девочке Абилин придаёт ему сил преодолеть все трудности, ведь настоящая любовь изгоняет страх и страдания.

Комедийный и кукольный спектакль

Несмотря на серьёзные темы, спектакль полон веселья. Комедийная актерская игра гармонично сочетается с кукольной. Дети и взрослые зрители с большим воодушевлением проходят вместе с Эдвардом все испытания, наблюдая, как кукольное сердце начинает биться как живое и учится любить.

Для всех возрастов

Этот спектакль полезен не только для маленьких детей, но и для подростков и взрослых зрителей. Дети до 3-х лет могут посещать спектакль бесплатно при условии отсутствия места.