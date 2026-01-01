«Приключения котов чемпионов». Театр Кошек Куклачева при участии Екатерины Куклачевой
Спектакль «Приключения котов чемпионов». Театр Кошек Куклачева при участии Екатерины Куклачевой

Продолжительность 90 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль Театра Кошек Куклачева в Зимнем театре Сочи

В Зимнем театре Сочи пройдет захватывающий спектакль от Театра Кошек Куклачева с участием Екатерины Куклачевой. Эта история расскажет о подготовке к соревнованиям, где кошки и люди вместе тренируются и украшают зал, мечтая о победе.

Однако планы нарушаются, когда кто-то похищает главный приз! Главные герои отправляются на его поиски, преодолевая трудности, и, в конечном итоге, находят не только награду, но и настоящую дружбу, взаимопонимание и веру в чудеса.

Финал спектакля станет настоящим праздником добра и смеха, где даже отрицательный персонаж обретает друзей, а победителем становится тот, у кого самое доброе сердце.

«Приключения котов-чемпионов» — это яркий, добрый и по-настоящему волшебный спектакль для всей семьи. Здесь кошки творят чудеса, а чудеса становятся реальностью!

