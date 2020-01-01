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Приключения котов-чемпионов. При участии Юрия Куклачева
Киноафиша Приключения котов-чемпионов. При участии Юрия Куклачева

Спектакль Приключения котов-чемпионов. При участии Юрия Куклачева

0+
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 0+

О спектакле

Приключения котов-чемпионов в театре кошек Юрия Куклачёва

Подготовьтесь к захватывающему спектаклю «Приключения котов-чемпионов», который представит Театр кошек Куклачёва. На сцене вы увидите удивительное слияние людей и кошек, готовящихся к важному соревнованию — праздничному состязанию.

Спектакль наполнен веселыми тренировками, яркими флагами и духом соревнования. Но вскоре происходит неожиданное: главный приз пропадает! Начинается увлекательное приключение по его поискам. Зрителей ждут яркие трюки, зажигательная музыка и комичные моменты.

В процессе событий зрители увидят, как даже отрицательный герой осознает, что настоящие чудеса случаются, когда в сердце живет дружба и радость. Не упустите возможность стать свидетелем этой волшебной истории.

Специальный гость мероприятия — Юрий Куклачёв, который добавит особый шарм в этот замечательный спектакль.

Продолжительность спектакля составит 1 час 20 минут (с антрактом).

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от 1000 ₽
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от 1000 ₽

Фотографии

Приключения котов-чемпионов. При участии Юрия Куклачева Приключения котов-чемпионов. При участии Юрия Куклачева Приключения котов-чемпионов. При участии Юрия Куклачева Приключения котов-чемпионов. При участии Юрия Куклачева Приключения котов-чемпионов. При участии Юрия Куклачева Приключения котов-чемпионов. При участии Юрия Куклачева Приключения котов-чемпионов. При участии Юрия Куклачева Приключения котов-чемпионов. При участии Юрия Куклачева Приключения котов-чемпионов. При участии Юрия Куклачева Приключения котов-чемпионов. При участии Юрия Куклачева Приключения котов-чемпионов. При участии Юрия Куклачева

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