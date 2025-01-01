Меню
Приключения кота Васьки
Киноафиша Приключения кота Васьки

Спектакль Приключения кота Васьки

6+
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Спектакль для детей в театре драматических импровизаций

Приглашаем юных зрителей на увлекательный спектакль «Приключения кота Васьки». Это захватывающее представление погрузит детей в мир приключений, где каждый момент наполнен неожиданными поворотами и волшебством.

О чем спектакль?

Главный герой, кот Васька, отличается хитрой натурой и не может сидеть на месте. Его непослушный и самостоятельный характер приводит к тому, что он уводит домашних зверей в лес. Но там их поджидают опасности: на них нападают лиса и волк.

Тема дружбы и смекалки

Несмотря на все испытания, спектакль заканчивается хорошо. Благодаря ловкости ума и крепкой дружбе, герои преодолевают трудности и находят выход из сложной ситуации. Это учит маленьких зрителей ценить дружбу и находить выход из трудных обстоятельств.

Не упустите возможность подарить своему ребенку увлекательный вечер, полный приключений и волшебства!

Режиссер
Павел Подервянский
В ролях
Ольга Цветкова
Александр Сорвин
Сергей Смирнов
Михаил Котик
Екатерина Балашова

Октябрь
26 октября воскресенье
12:00
Театр драматических импровизаций Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 600 ₽

Фотографии

Приключения кота Васьки Приключения кота Васьки Приключения кота Васьки Приключения кота Васьки Приключения кота Васьки Приключения кота Васьки Приключения кота Васьки Приключения кота Васьки

