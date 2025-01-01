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Приключения Кота в сапогах
Киноафиша Приключения Кота в сапогах

Спектакль Приключения Кота в сапогах

Постановка
Пятый театр 0+
Режиссер Андрей Богданов
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Приключения Кота в сапогах: нестандартный взгляд на классическую историю

Всем известная история о ловком и умном Коте обретает новые краски в уникальной интерпретации поэта Гейнца Калау. Этот спектакль обещает удивить как юных зрителей, так и взрослых, благодаря нестандартному подходу к знакомому сюжету.

Сюжет и персонажи

В центре событий — хитрый и предприимчивый Кот, который отправляется на поиски шляпы и сапог. Его цель — помочь своему любимому хозяину Стефану завоевать сердце Принцессы. Сюжет полон неожиданных поворотов: Принцесса влюбляется в Стефана с первого взгляда, а Кот, используя свою сообразительность, уговаривает Короля отдать руку и сердце своей дочери.

Конфликт с Волшебником

Не обойдётся и без столкновения с могучим Волшебником, который способен принимать обличия кого угодно. Кот, проявляя смекалку и хитрость, должен преодолеть все преграды и одержать победу. Этот конфликт добавляет динамики и напряжения в развитие сюжета.

Интересные факты

Спектакль не только увлекает зрителей, но и погружает их в мир приключений, дружбы и находчивости. Это история о том, как вера в себя и умение использовать свои таланты могут привести к большим свершениям. Не упустите возможность увидеть, как классика преображается на сцене в ярком и запоминающемся исполнении!

Забронируйте билеты заранее, чтобы стать частью этого увлекательного театрального опыта!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 13 сентября
Пятый театр Омск, Красный Путь, 153
11:00 от 350 ₽

Фотографии

Приключения Кота в сапогах Приключения Кота в сапогах Приключения Кота в сапогах Приключения Кота в сапогах Приключения Кота в сапогах Приключения Кота в сапогах Приключения Кота в сапогах Приключения Кота в сапогах

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