Спектакль Приключения Короля-ослиные уши

Сказочная комедия о короле и колдунье в Театре Тургеневъ

В одном маленьком королевстве приключилась настоящая беда: король, играя в футбол, попал в окно злой колдуньи. Разгневанная этим поступком, она решила, что король должен извиниться. Но наш упрямый монарх отказался это сделать, и тогда колдунья наложила на него заклятье. В результате у короля выросли ослиные уши, избавиться от которых можно только тогда, когда три человека скажут ему «спасибо».

Приключения на пути к искуплению

Чтобы скрыть свою нелепую внешность, король отправляется в путь вместе с верным слугой Бемолем и лошадкой Марусей. На своем пути они столкнутся с предательством генерала, забавными разбойниками и множеством комических ситуаций. Каждый эпизод полон юмора и нестандартных решений, которые заставят зрителей смеяться и погружаться в атмосферу веселья.

Музыка и атмосфера сказки

Спектакль насыщен музыкальными номерами, создающими особую атмосферу, которая будет интересна как детям, так и взрослым. Яркие персонажи и их необычные приключения подарят зрителям море положительных эмоций и хорошего настроения.

Не упустите возможность насладиться этой увлекательной историей, полной смеха и забавных моментов!