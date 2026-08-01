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Приключения Короля-ослиные уши
Киноафиша Приключения Короля-ослиные уши

Спектакль Приключения Короля-ослиные уши

Постановка
Тургеневъ 6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+

О спектакле

Сказочная комедия о короле и колдунье в Театре Тургеневъ

В одном маленьком королевстве приключилась настоящая беда: король, играя в футбол, попал в окно злой колдуньи. Разгневанная этим поступком, она решила, что король должен извиниться. Но наш упрямый монарх отказался это сделать, и тогда колдунья наложила на него заклятье. В результате у короля выросли ослиные уши, избавиться от которых можно только тогда, когда три человека скажут ему «спасибо».

Приключения на пути к искуплению

Чтобы скрыть свою нелепую внешность, король отправляется в путь вместе с верным слугой Бемолем и лошадкой Марусей. На своем пути они столкнутся с предательством генерала, забавными разбойниками и множеством комических ситуаций. Каждый эпизод полон юмора и нестандартных решений, которые заставят зрителей смеяться и погружаться в атмосферу веселья.

Музыка и атмосфера сказки

Спектакль насыщен музыкальными номерами, создающими особую атмосферу, которая будет интересна как детям, так и взрослым. Яркие персонажи и их необычные приключения подарят зрителям море положительных эмоций и хорошего настроения.

Не упустите возможность насладиться этой увлекательной историей, полной смеха и забавных моментов!

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В других городах
Август
Сентябрь
22 августа суббота
12:00
Тургеневъ Екатеринбург, просп. Ленина, 49
от 500 ₽
6 сентября воскресенье
12:00
Тургеневъ Екатеринбург, просп. Ленина, 49
от 500 ₽
26 сентября суббота
12:00
Тургеневъ Екатеринбург, просп. Ленина, 49
от 500 ₽

Фотографии

Приключения Короля-ослиные уши Приключения Короля-ослиные уши Приключения Короля-ослиные уши Приключения Короля-ослиные уши Приключения Короля-ослиные уши Приключения Короля-ослиные уши

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